2020-03-26T09:22:25+03:00
Общество

В Хабаровске женщину с подозрением на коронавирус по решению суда принудительно поместили на карантин

До этого она отказалась соблюдать выданное ей предписание главного санитарного врача
Василий ЗАДУНАЕВ
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В Хабаровске женщину с подозрением на коронавирус по решению суда принудительно поместили на карантинВ Хабаровске женщину с подозрением на коронавирус по решению суда принудительно поместили на карантинФото: Алена МАРТЫНОВА
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Довольно молодая еще женщина не так давно самолетом вернулась в Хабаровск из Москвы. По иронии судьбы вместе с ней летели несколько человек, которые до этого побывали в Италии и у которых впоследствии обнаружили коронавирус.

- Женщине было вручено предписание главного санитарного врача о госпитализации в инфекционном изоляторе, где она должна была круглосуточно находиться под наблюдением специалистов, - рассказала Анастасия Судакова, руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. - Однако она категорически отказалась его соблюдать, сказала, что чувствует себя отлично и не собирается терять время, просиживая 14 дней в больнице. То, что один из людей, с которым она летела в самолете, оказался зараженным вирусом COVID-19, ее не убедило.

Сотрудники краевого управления, не сумев заставить женщину добровольно выполнить свои требования, подали иск в суд, потребовав принудительно поместить строптивую пациентку под медицинское наблюдение. Весь разговор с «отказницей» был записан на видео, которое затем стало одним из доказательств в ходе короткого процесса. Также суд учел, что у нарушительницы есть малолетний ребенок, жизнь и здоровье которого она может подвергнуть опасности.

- Индустриальным районным судом Хабаровска исковое заявление управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю было рассмотрено 25 марта, - подчеркнули в пресс-службе ведомства. - Суд постановил принудительно поместить ответчика в медицинское учреждение КГБУЗ «Городская больница № 10» министерства здравоохранения Хабаровского края сроком не менее, чем до 30 марта при отсутствии клинических проявлений болезни и получении медицинским учреждением отрицательного анализа.

Решение суда, даже несмотря на то, что у ответчицы есть 10 дней для его обжалования, было принято к немедленному исполнению.

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По данным краевого министерства здравоохранения, по состоянию на утро 26 марта в Хабаровском крае в инфекционном госпитале находятся 4 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Все с легкой формой течения болезни. Там же лежат 23 пациента с внебольничными пневмониями и 29 пациентов с ОРВИ. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится один пациент, тест на COVID проведен, и он отрицательный.

В изоляторе 10-й горбольницы находятся 11 человек - все они близко контактировали с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией. Как отмечают в ведомстве, у всех «подозреваемых» состояние удовлетворительное, признаков заболевания нет. На домашнем карантине в Хабаровском крае сейчас около 700 человек.

Напомним, что первые зараженные коронавирусом люди были обнаружен в Хабаровском крае в ночь с 19 на 20 марта. На выходных обнаружили еще одного зараженного. Как сообщают медики, жизни заболевших опасной инфекцией сейчас ничего не угрожает. В Хабаровском крае отменены все культурно-массовые и спортивные мероприятия. Студенты переведены на удаленную форму обучения, как только закончатся каникулы, на нее же перейдут и школьники. Карантин введен во всех больницах региона. Для посетителей закрыты театры, музеи и библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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