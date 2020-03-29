2020-03-29T12:33:55+03:00
Общество

В Китае по соседству с Хабаровским краем и ЕАО 29 марта зараженных коронавирусом два человека

Оба заболевших находятся в больницах Харбина
Александр ШТААЛЬ
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В Китае по соседству с Хабаровским краем и ЕАО 29 марта зараженных коронавирусом два человекаВ Китае по соседству с Хабаровским краем и ЕАО 29 марта зараженных коронавирусом два человекаФото: Артем КИЛЬКИН
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Ситуация в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Хабаровском краем и ЕАО остается стабильной. По данным комитета по гигиене и здравоохранению провинции, новых случаев на сопредельной территории не зарегистрировали, на излечении находятся два человека, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция.

Отметим, что оба заболевших находятся в больницах Харбина. Под наблюдением врачей находятся 269 граждан, которые находились в тесном контакте с заболевшими. К слову, эти пациенты приехали в Китай из-за рубежа.

Напомним, что в Хабаровском крае на излечении находятся пять человек, которым диагностировали коронавирусную инфекцию. Сегодня, 29 марта, стало известно, что один из пациентов находится отделении интенсивной терапии. Также восемь человек попали в инфекционный госпиталь с подозрением на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве. Жителей края убедительно просят соблюдать меры предосторожности и соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Китае по соседству с Хабаровским краем и ЕАО 29 марта зараженных коронавирусом два человека
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