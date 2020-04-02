2 Апр 2020 2020-04-02T13:18:01+03:00

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Родителям в Хабаровске объяснили, какие детсады продолжат работать на нерабочей неделе. Ранее сообщалось о закрытии мини-групп, организованных на дому, что вызвало резонанс среди населения. В мэрии поспешили объяснить, кого именно коснется закрытие.

- Владельцев частных детских садов, работающих легально, просим не тревожиться. Пусть волнуются те, кто на волне пандемии COVID-19 пытается открыть подпольные ясли. Последние присматривают за детьми в мини-группах, организованных в квартирах. При этом такие организаторы не имеют на эту деятельность законных прав и не могут обеспечить нормальных санитарных условий, - рассказала Елена Лагошина, заместитель мэра города по социальным вопросам.

Отметим еще раз, что санкции не коснутся частных дошкольных образовательных учреждений, работающих «на дому» с соблюдением всех норм САНПИН и исправно платящих налоги.

ИСТОЧНИК KP.RU