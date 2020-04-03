2020-04-03T10:41:40+03:00
Общество

Куда переселят жильцов аварийных домов, рассказали в Хабаровске

В мэрии предложили построить дом на улице Аэродромной
Александр ШТААЛЬ
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Куда переселят жильцов аварийных домов, рассказали в ХабаровскеКуда переселят жильцов аварийных домов, рассказали в ХабаровскеФото: Ольга КИВА
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За решение застарелой проблемы наконец-то взялись в мэрии Хабаровска. Речь идет о расселении ветхих домов, которое затянулось на года. Пока конкретика в действиях чиновников наметилась следующая - выбрали участок, где будут строить дом для переселенцев. Он находится в новом микрорайоне на улице Аэродромной. Если эту задумку доведут до логического конца, тогда удастся переселить жителей 40 ветхих домов.

Участок находится в пределах проспекта 60-летия Октября, улиц Аэродромной, Целинной, Огородной и Производственной в Железнодорожном районе Хабаровска. Его общая площадь четыре гектара. В шаговой доступности от будущего строения стадион, детский сад и школа, поликлиника, клуб, в перспективе также появится водно-оздоровительный комплекс. На автобусах можно добраться до автовокзала, Южного микрорайона, центра города.

- Кроме того, в этом районе есть сети теплоснабжения, водопровод, водоотведение, электричество. Для того чтобы довести их до новой строительной площадки, муниципалитет готов потратить не менее 190 миллионов рублей. Письмо, в котором этот участок предлагается под застройку, мы уже направили в министерство ЖКХ. Если по нему примут положительное решение, то строительство начнется примерно через год, - сообщил мэр Сергей Кравчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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