В ЕАО дезинфицируют территорию Октябрьского района

3 Апр 2020 2020-04-03T11:29:20+03:00

Обрабатывают также общественные места, а также автобусы и автозаправки

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В Еврейской автономной области проводят дезинфекцию на территории Октябрьского района. Ранее сообщалось, что у жителей села Амурзет официально подтвердили заражение коронавирусной инфекцией. В первую очередь специалисты обрабатывают все общественные места, автобусы и автобусные остановки, автозаправки, центральную площадь, территории нескольких учреждений.

- Уже проведи дезинфекцию на перекрестках улиц Ленина, Калинина и Крупской. Управляющим компаниям выдали хлорсодержащие вещества для влажной уборки в подъездах многоквартирных жилых домов, - прокомментировали в пресс- службе областного правительства.

Жителей Октябрьского района призывают соблюдать режим самоизоляции и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Если вы покинули помещение, пожалуйста, соблюдайте дистанцию по отношению к другим людям минимум полтора метра.

ИСТОЧНИК KP.RU