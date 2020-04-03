2020-04-03T12:43:58+03:00
Общество

Дождь и мокрый снег ожидаются в Хабаровском крае

Преимущественно осадки пройдут в центральных районах
Александр ШТААЛЬ
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Дождь и мокрый снег ожидаются в Хабаровском краеДождь и мокрый снег ожидаются в Хабаровском краеФото: Евгения ГУСЕВА
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В центральной и южной части Хабаровского края ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. По прогнозам специалистов Дальневосточного УГМС, непогода накроет уже завтра, 4 апреля, преимущественно Вяземский, Бикинский, Хабаровский, Нанайский, имени Лазо районы и Хабаровск. Также ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

Отметим также, что 5-6 апреля в Советско-Гаванском и Ванинском районах ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, на побережье усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

В связи с ожидаемыми погодными условиями есть вероятность, что осложнится дорожно-транспортная обстановка, возникнут дорожные аварии. Вполне возможно, что в целях безопасности временно приостановят движение паромов на переправе «Ванино - Холмск».

В целом прогноз погоды на апрель в Хабаровском крае изобилует дождями и мокрым снегом, поэтому силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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