2020-03-26T06:29:55+03:00
Общество

Погода на месяц в Хабаровске: в апреле 2020 года нас ждут дожди

Точный прогноз погоды на месяц в Хабаровске смотрите в материале «КП»
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В картах прогнозов сплошные тучи и дождь, небесные хляби готовы разверзнуться не на шуткуВ картах прогнозов сплошные тучи и дождь, небесные хляби готовы разверзнуться не на шуткуФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровске погода в апреле, похоже, решила отыграться за бесснежную зиму - в картах прогнозов сплошные тучи и дождь, небесные хляби готовы разверзнуться не на шутку. Всемирного потопа, конечно, не будет, но и на гидрологической обстановке это скажется отрицательно - угрозу паводка никто не отменял.

МЕСЯЦ НАЧНЕТСЯ С ДОЖДЯ...

Сила непогоды обрушится на нас в первой декаде месяца: небо затянут тучи, дождь разной степени интенсивности - от мороси до ливня - прольется раза три-четыре. Этого, впрочем, следовало ожидать, ведь по прогнозам хабаровского гидрометеоцентра, уже 27-28 марта погода на севере края заметно испортится. В эти дни на территории Охотского, Тугуро-Чумиканского и Аяно-Майского районов выпадет снег, местами сильный, ожидается и усиление ветра, на побережье до нешуточных 17-22 метров в секунду. Отголоски этой непогоды как раз принесет в Хабаровск к началу апреля, однако из-за более-менее теплой относительно севера погоды (от -1 градуса ночью до +6 днем) у нас пройдет не снег, а дождь. Ветер будет дуть со скоростью от двух до пяти метров в секунду.

Вторая декада относительно первой будет спокойнее - всего пара дождливых дней на фоне относительно ясного неба в остальное время. Ночные температуры в это время окончательно и бесповоротно войдут в плюс и составят от +1 до +4 градусов, дневные же подскочат сразу к 5-11 градусам тепла. Между прочим, из-за аномального тепла в этом году раньше начнется ледоход на Амуре - синоптики и специалисты МЧС уже назвали предварительные даты, но об этом читайте подробнее в материале по ссылке.

Всемирного потопа, конечно, не будет, но и на гидрологической обстановке это скажется отрицательно Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Всемирного потопа, конечно, не будет, но и на гидрологической обстановке это скажется отрицательноФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

...ДОЖДЕМ И ЗАКОНЧИТСЯ

В третьей декаде снова начнется мокредь: три-четыре дождливых дня будут перемежаться умеренно облачными и ясными. Единственным плюсом такой погоды можно считать то, что дожди, возможно, смогут погасить медленно, но верно начинающиеся в крае лесные пожары. Ночью температура воздуха прогреется минимум до +4, максимум до +9 градусов по Цельсию, днем же до +8 +11 градусов. Ветер ожидается умеренный - до шести метров в секунду.

Вот такая неоднозначная погода в Хабаровске на месяц апрель нас ожидает! Что ж, самое время запастись зонтиками и резиновыми сапогами, а кому-то даже и плавсредствами, и будем надеяться, что май порадует нас солнцем и безоблачным небом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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