2020-04-04T07:40:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом на 4 апреля 2020 года в ЕАО

Еще четыре человека с симптомами коронавируса помещены в инфекционную больницу ЕАО
Евгения МОЛОТОВА
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Ситуация с коронавирусом на 4 апреля 2020 года в ЕАОСитуация с коронавирусом на 4 апреля 2020 года в ЕАОФото: Евгения МОЛОТОВА
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Семеро жителей ЕАО находятся в изоляции в инфекционной больнице города Биробиджана. У троих тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными. Еще четверо ждут результатов. Как сообщили в правительстве ЕАО, в настоящее время в инфекционной больнице столицы области разворачивается госпитальная база, предусматривающая сто шесть коек. В ее состав входят:

-инфекционный госпиталь для взрослых и детей на 10 мест, в том числе 2 детских;

-отделение реанимации и интенсивной терапии на 6 коек, в том числе 3 детских;

-провизорный госпиталь (для больных, бывших в контакте с коронавирусной инфекцией, и имеющих признаки коронавирусной инфекции) на 20 коек, из них 5 детских;

-изолятор (для пациентов, бывших в контакте с заболевшими, но без проявлений вирусной инфекции) на 40 коек, из них 10 детских;

-обсерватор на 30 коек, из них 10 детских, общежитие сотрудников инфекционного госпиталя на 30 мест.

Активно идет процесс дооснащения больниц и переопределения оборудования между учреждениями здравоохранения.

В областных больницах имеется 85 аппаратов ИВЛ, 14 - в инфекционной больнице.

- В настоящий момент этого количества достаточно для оказания медицинской помощи больным с коронавирусом, - отметили в областном правительстве. - В ЕАО ожидается поставка дополнительных ИВЛ и аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации в соответствии с соглашением с Минздравом России и Минпромторгом России. Начата подготовка к разворачиванию обсерватора на базе ОГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер».

Телефоны горячей линии с 9.00 до 21:00 - 8(42622) 4-08-06; 8(42622)4-07-89.

ИСТОЧНИК KP.RU

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