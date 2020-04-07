2020-04-07T05:04:23+03:00
Общество

Дезинфекцию в Хабаровске провели в больнице №10 и рядом с ней

Спасатели обработали территорию площадью три с половиной тысячи квадратных метров
Александр ШТААЛЬ
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Дезинфекцию в Хабаровске провели в больнице №10 и рядом с нейДезинфекцию в Хабаровске провели в больнице №10 и рядом с нейФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровске продолжают дезинфицировать социально значимые объекты. Ранее сообщалось о дезинфекции привокзальной площади и самого здания вокзала, также обрабатывали территорию возле аэропорта, автовокзала и пешеходные зоны. Кроме того, специалисты продезинфицировали территорию стадиона имени Ленина.

- Следующим на очереди объектом стала территория рядом с больницей №10, а также само здание медучреждения. Напомним, именно там проходят лечение пациенты, у которых диагностировали инфекционные заболевания. Обработку проводят военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России, - рассказали в региональном ГУ МЧС России.

В общей сложности специалисты обработали территорию площадью около трех с половиной тысяч квадратных метров. Дезинфекционные мероприятия продолжаются. Спасатели используют хлорсодержащие препараты с помощью ранцевых дезинфекционных приборов, автономных бортовых комплектов специальной обработки и пеногенераторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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