Дезинфекцию в Хабаровске провели в больнице №10 и рядом с ней
В Хабаровске продолжают дезинфицировать социально значимые объекты. Ранее сообщалось о дезинфекции привокзальной площади и самого здания вокзала, также обрабатывали территорию возле аэропорта, автовокзала и пешеходные зоны. Кроме того, специалисты продезинфицировали территорию стадиона имени Ленина.
- Следующим на очереди объектом стала территория рядом с больницей №10, а также само здание медучреждения. Напомним, именно там проходят лечение пациенты, у которых диагностировали инфекционные заболевания. Обработку проводят военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России, - рассказали в региональном ГУ МЧС России.
В общей сложности специалисты обработали территорию площадью около трех с половиной тысяч квадратных метров. Дезинфекционные мероприятия продолжаются. Спасатели используют хлорсодержащие препараты с помощью ранцевых дезинфекционных приборов, автономных бортовых комплектов специальной обработки и пеногенераторов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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