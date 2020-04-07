2020-04-07T05:06:44+03:00
Общество

В Хабаровск к вечеру 7 апреля привезут туристов из Южной Кореи

Всего планируют забрать 171 человека
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровск к вечеру 7 апреля привезут туристов из Южной КореиВ Хабаровск к вечеру 7 апреля привезут туристов из Южной КореиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Борт из Хабаровска вылетит за туристами в Южную Корею примерно в 12 часов дня 7 апреля 2020 года. Разрешение от Росавиации получено.Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. По предварительной информации, самолет вернется обратно вечером, около 19:00.

Всего планируют вывезти 171 человека. Среди них будет 24 человека из Хабаровского края и других регионов страны. Речь идет о жителях Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани и Вяземского. Остальные из Бурятии, Якутии, есть даже с Камчатки. Жители Хабаровского края, естественно, полетят первыми. Планируют организовать два рейса, так как самолет рассчитан на 128 мест. Отметим также, что всех прилетевших будут обследовать в Хабаровске, также в краевой столице прилетевшие пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию.

Напомним, что в прошедшее воскресенье правительство Хабаровского края попросило Сергея Собянина, как главу рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Госсовете, «открыть небо» для группы российских туристов, застрявших в транзитной зоне в Южной Корее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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