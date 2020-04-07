2020-04-07T13:37:09+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Хабаровске на 7 апреля 2020 года: выписались первые три человека

Но еще у пяти человек диагностировали COVID-19
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На пять пациентов с коронавирусом стало больше в Хабаровском краеНа пять пациентов с коронавирусом стало больше в Хабаровском краеФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на вечер 7 апреля 2020 года в Хабаровском крае стало известно о пяти новых случаях заражения коронавирусом. Все новые пациенты находятся в инфекционном госпитале. Двое из них приехали из Японии, остальные контактировали с зараженными. Но также есть и хорошие новости. В пресс-службе правительства края сообщили о трех выздоровевших пациентах, еще у пяти человек пока подозревают заболевание.

В итоге сейчас в инфекционном госпитале в Хабаровске с диагнозом коронавирус находятся 13 пациентов. Трое из ранее инфицированных выздоровели. Из тех, кто сейчас остается с больнице, один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, сегодня вечером должны были в Хабаровск прилететь туристы, которые не могли долгое время вернуться из Кореи. Однако рейс перенесли на 8 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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