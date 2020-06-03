3 Июнь 2020 2020-06-03T08:32:28+03:00

Погода сильно испортится на юге и в центральных районах Хабаровского края Фото: Евгения ГУСЕВА

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Погода сильно испортится на юге и в центральных районах Хабаровского края уже завтра, 4 июня. Об этом сообщили синоптики. По прогнозам специалистов Дальневосточного УГМС, в регионе ожидаются осадки различной интенсивности.

Так, 4 июня в Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном, Амурском районах прольются дожди, местами сильные, усиление ветра местами до 15-20 м/с.

- Из-за обильных осадков могут возникать кратковременные подтопления придворовых территорий. Также есть вероятность подъема уровней воды в малых реках с подтоплением низкопойменных мест, размытия грунтовых покрытий на местных дорогах. Могут возникать нарушения в работе объектов ЖКХ и энергетики, вызванных осадками и порывистым ветром, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU