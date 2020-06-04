2020-06-04T11:01:23+03:00
Туризм

В Хабаровском крае почти 11 тысяч туристов ждут возмещения уже оплаченных путевок

Людям компенсируют только расходы на транспорт, на оставшуюся сумму, возможно, выдадут сертификат или ваучер
Ксения ТУРТЫГИНА
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Каким будет механизм возмещения стоимости неиспользованной путевки, решат на федеральном уровнеКаким будет механизм возмещения стоимости неиспользованной путевки, решат на федеральном уровнеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Туристская деятельность поставлена на затянувшуюся паузу, которая неизвестно когда закончится. В режиме ожидания томятся и те туристы, которые не смогли воспользоваться купленной путевкой. Таких в Хабаровском крае, по информации краевого министерства культуры, 10800 человек. Проблему обсудили на заседании комитета Законодательной думы края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры.

- Они не смогли воспользоваться приобретенными турами по направлению в Хайнань, Таиланд, Вьетнам. Мы подавали ряд предложений в Правительство РФ и в отраслевое федеральное агентство по туризму с тем, чтобы обратили внимание на эту проблему, - сообщила Валентина Неретина, начальник отдела аналитической работы и организации туристической деятельности комитета по туризму министерства культуры края, отвечая на вопрос депутата Владислава Чечикова.

На федеральном уровне, объяснила Валентина Неретина, было выделено 3,5 миллиарда рублей именно для туроператоров, которые занимались организацией чартерных программ международных рейсов, куда входят упомянутые направления, и транспортных компаний. То есть клиентам вернут только транспортные расходы. Возмещение средств, потраченных на бронирование гостиниц и прочее, пока не проработано.

Как вариант - гражданам предложат сертификаты или ваучеры на эту сумму. После того, как туротрасль заработает, человек сможет часть стоимости новой путевки оплатить таким сертификатом.

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