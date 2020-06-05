2020-06-05T10:35:22+03:00
Общество

На племптицезаводе «Хабаровский» побывали депутаты Законодательной думы Хабаровского края

Производители наращивают объемы из года в год, однако потребность в поддержке краевых властей у них есть
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Краевые парламентарии обсудили с руководством птицефабрики успехи и проблемы предприятияКраевые парламентарии обсудили с руководством птицефабрики успехи и проблемы предприятияФото: Законодательная дума Хабаровского края
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Депутаты Законодательной думы Хабаровского края встретились с руководством племенного птицеводческого завода «Хабаровский», обсудили насущные проблемы.

Завод за семь лет в два раза увеличил объемы производства, выпускает 161 миллион яиц в год. В 2020 году предприятие планирует еще нарастить объемы. Производство максимально автоматизировано, действует система качества.

Депутаты отметили высокую культуру производства и хороший уровень менеджмента. Однако у завода есть и проблемы: состояние дороги, ведущей к заводу, беспокоит руководство. Чтобы привести ее в порядок, нужно выяснить, кто хозяин. Есть вопросы и по кормоцеху, где хранится зерно и изготавливается комбикорм. До 2021 года кормоцех в краевой собственности, племптицезавод хотел бы арендовать его и дальше. Предпочтительный вариант - аренда на 50 лет.

У завода есть перспективы выхода на экспорт по мясу и яйцу, однако механизм получения заключения Роспотребнадзора стал для предприятия административным барьером.

Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы края, и депутаты взяли вопросы в разработку, отметив, что решать их нужно в диалоге с губернатором. Депутаты также заметили, что производство яйца растет, а по мясу птицы прироста нет.

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