2020-06-05T10:36:17+03:00
Общество

В Хабаровском крае будут выращивать бройлерную курицу

При потребности региона в тридцать тысяч тонн мяса бройлера ежегодно, ни один местный производитель не растит эту птицу
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
Поделиться:
Краевые депутаты заверили, что со своей стороны помогут сельскому хозяйству Хабаровского района в развитииКраевые депутаты заверили, что со своей стороны помогут сельскому хозяйству Хабаровского района в развитииФото: Законодательная дума Хабаровского края
Изменить размер текста:

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края во время рабочей поездки по Хабаровскому району посетили ферму Армена Пилипосяна в селе Сосновка, где он выращивает индеек. Интерес парламентариев связан с тем, что производство яйца крае растет год от года, а по мясу птицы – пока нет.

Фермер выращивает индеек, около пяти тысяч голов в год (50-60 тонн мяса), спрос есть и стабильный. Собирается запустить производство бройлерных кур. По его данным, потребность по бройлеру в крае – свыше 30 тысяч тонн, и никто эту нишу не занимает. Есть домашняя курица, но ее стоимость выше доступного всем слоям населения бройлера.

- Уже более года работаем над программой, обратились за помощью в район с целью создать предприятие, которое дойдет по производительности до 1000 тонн мяса кур в год, – поделился планами фермер.

Обсудили и проблемы: семенное яйцо для разведения индеек покупают за границей, сейчас с поставками сложно. Есть вопросы и по кормам, точнее, в отсутствии возможности лабораторных исследований кормовой базы. Вице-спикер краевого парламента Сергей Зюбр пообещал разобраться в ситуации и найти решение вместе с предпринимателем.

- Мы посмотрели птицеводческие предприятия района, познакомились с неравнодушными руководителями, записали проблемные вопросы в проработку, - подвела итоги поездки Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы края. - Чувствуется, что на предприятиях и в районе кипит жизнь. И мы постараемся всемерно помочь средствами нашей депутатской работы процветанию и росту постоянного производства. Это наша главная задача, потому что, когда есть рост производства, обеспечено пополнение краевой казны, увеличение возможностей региона, и как следствие – восстановление экономики, а тогда и наша молодежь будет здесь оставаться – жить и работать.

Еще три года назад фермер не знал, кому сбыть пятьсот голов индюшатины, а сегодня продает по пять тысяч тушек Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Еще три года назад фермер не знал, кому сбыть пятьсот голов индюшатины, а сегодня продает по пять тысяч тушекФото: Законодательная дума Хабаровского края

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае будут выращивать бройлерную курицу
Глава Хабаровского края озвучил перспективу для кафе и ресторанов
Об открытии детских садов рассказал глава Хабаровского края
Хабаровчан приглашают написать «Письмо любимому городу»
Губернатор Хабаровского края заявил о снятии режима самоизоляции
В Хабаровске на выходных перекроют три улицы
На племптицезаводе «Хабаровский» побывали депутаты Законодательной думы Хабаровского края
Хабаровчанин угнал машину, чтобы съездить в гости к родителям
В Хабаровске 24 июня устроят салют в честь годовщины Дня Победы
Экологичный банк: как Сбербанк помогает сохранению природы Хабаровского края
На культуру в ЕАО из федерального бюджета выделили 109 миллионов рублей
В Москве задержали экс-кандидата в депутаты Госдумы от Хабаровского края
На Троицу к кладбищу в Комсомольске не будут возить горожан
Молодым ученым в Хабаровском крае выдадут дополнительные стипендии
Замначальника отдела ГИБДД в Хабаровском крае осудят за взятку
Из всех подземных переходов Хабаровска отмыли самый грязный
В Хабаровске на следующей неделе начнутся репетиции парада
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 5 июня 2020 года: всего заражений 2333
Три человека пострадали после наезда машины на ограждение в Хабаровске