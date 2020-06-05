В Хабаровском крае будут выращивать бройлерную курицу

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:36:17+03:00

При потребности региона в тридцать тысяч тонн мяса бройлера ежегодно, ни один местный производитель не растит эту птицу

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Депутаты Законодательной думы Хабаровского края во время рабочей поездки по Хабаровскому району посетили ферму Армена Пилипосяна в селе Сосновка, где он выращивает индеек. Интерес парламентариев связан с тем, что производство яйца крае растет год от года, а по мясу птицы – пока нет.

Фермер выращивает индеек, около пяти тысяч голов в год (50-60 тонн мяса), спрос есть и стабильный. Собирается запустить производство бройлерных кур. По его данным, потребность по бройлеру в крае – свыше 30 тысяч тонн, и никто эту нишу не занимает. Есть домашняя курица, но ее стоимость выше доступного всем слоям населения бройлера.

- Уже более года работаем над программой, обратились за помощью в район с целью создать предприятие, которое дойдет по производительности до 1000 тонн мяса кур в год, – поделился планами фермер.

Обсудили и проблемы: семенное яйцо для разведения индеек покупают за границей, сейчас с поставками сложно. Есть вопросы и по кормам, точнее, в отсутствии возможности лабораторных исследований кормовой базы. Вице-спикер краевого парламента Сергей Зюбр пообещал разобраться в ситуации и найти решение вместе с предпринимателем.

- Мы посмотрели птицеводческие предприятия района, познакомились с неравнодушными руководителями, записали проблемные вопросы в проработку, - подвела итоги поездки Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы края. - Чувствуется, что на предприятиях и в районе кипит жизнь. И мы постараемся всемерно помочь средствами нашей депутатской работы процветанию и росту постоянного производства. Это наша главная задача, потому что, когда есть рост производства, обеспечено пополнение краевой казны, увеличение возможностей региона, и как следствие – восстановление экономики, а тогда и наша молодежь будет здесь оставаться – жить и работать.