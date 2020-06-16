2020-06-16T04:07:59+03:00
Происшествия

Медведица ударила лапой сборщика дикоросов в Хабаровском крае

Инцидент случился в минувшие выходные, 13 июня
Александр ШТААЛЬ
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Медведица ударила лапой сборщика дикоросов в Хабаровском крае ФОТО: Официальный сайт администрации Николаевского муниципального районаМедведица ударила лапой сборщика дикоросов в Хабаровском крае ФОТО: Официальный сайт администрации Николаевского муниципального района
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В Николаевском районе Хабаровского края сборщик папоротника наткнулся на медведицу с двумя медвежатами. По предварительным данным, мужчина передвигался в лесном массиве вдоль линии ЛЭП в районе КГБУЗ «Николаевская психоневрологическая больница». Пути его и хищницы неожиданно пересеклись. Медведица инстинктивно бросилась защищать медвежат, накинулась на сборщика и ударила его лапой.

- Происшествие случилось в минувшие выходные, 13 июня 2020 года. После неожиданной встречи с хищницей пострадавший самостоятельно добрался до Николаевска-на-Амуре и обратился в больницу. Ему оказали помощь. В настоящее время мужчина находится на амбулаторном лечении, - рассказали в районной администрации.

Жителей района призывают проявить бдительность и не ходить в лес во избежание тяжких последствий. Напомним, встреча с диким зверем может закончиться трагически. Пример тому - происшествие почти год назад в Верхнебуреинском районе. Тогда медведь-людоед растерзал грибника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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