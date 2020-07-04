В Хабаровске пьяный водитель столкнулся с пассажирским автобусом

4 Июль 2020 2020-07-04T02:38:54+03:00

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На проспекте 60-летия Октября не поделили дорогу автолюбитель 1960 года рождения на Toyota Starlet и рейсовый автобус 56-го маршрута, принадлежащий перевозчику Васильеву. Виновником происшествия, по словам очевидцев, водитель малолитражки. Мужчина двигался со стороны улицы Аэродромной в сторону центра города и неправильно рассчитал время для маневра. Возле остановки «Рынок» он пытался свернуть налево и не принял в расчет расстояние до приближающегося рейсового автобуса Zhong Tong. Тяжелый автобус выбил малогабаритную иномарку с проезжей части на площадку перед рынком. Удар пришелся в заднюю часть правого борта Starlet, причем управлявший им находился в каких-то сантиметрах от пятна контакта. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Водитель Toyota Starlet пожаловался на повышение артериального давления, но в госпитализации не нуждался. Зато, ему потребовалось пройти тест на алкоголь, который оказался положительным. В салоне Starlet так и осталась лежать пластиковая канистра с остатками спирта. В полис ОСАГО, как выяснилось в дальнейшем, нарушитель вписан не был.

Напомним, в минувшие выходные в результате действий нетрезвого водителя в ДТП под Заозерным пострадало семь человек, трое из них, в том числе и нарушитель погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU