2020-07-04T02:38:54+03:00
Происшествия

В Хабаровске пьяный водитель столкнулся с пассажирским автобусом

По счастливой случайности обошлось без жертв
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
В Хабаровске пьяный водитель столкнулся с пассажирским автобусом ФОТО: соцсетиВ Хабаровске пьяный водитель столкнулся с пассажирским автобусом ФОТО: соцсети
Изменить размер текста:

На проспекте 60-летия Октября не поделили дорогу автолюбитель 1960 года рождения на Toyota Starlet и рейсовый автобус 56-го маршрута, принадлежащий перевозчику Васильеву. Виновником происшествия, по словам очевидцев, водитель малолитражки. Мужчина двигался со стороны улицы Аэродромной в сторону центра города и неправильно рассчитал время для маневра. Возле остановки «Рынок» он пытался свернуть налево и не принял в расчет расстояние до приближающегося рейсового автобуса Zhong Tong. Тяжелый автобус выбил малогабаритную иномарку с проезжей части на площадку перед рынком. Удар пришелся в заднюю часть правого борта Starlet, причем управлявший им находился в каких-то сантиметрах от пятна контакта. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Водитель Toyota Starlet пожаловался на повышение артериального давления, но в госпитализации не нуждался. Зато, ему потребовалось пройти тест на алкоголь, который оказался положительным. В салоне Starlet так и осталась лежать пластиковая канистра с остатками спирта. В полис ОСАГО, как выяснилось в дальнейшем, нарушитель вписан не был.

Напомним, в минувшие выходные в результате действий нетрезвого водителя в ДТП под Заозерным пострадало семь человек, трое из них, в том числе и нарушитель погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске пьяный водитель столкнулся с пассажирским автобусом
Обстановка в Хабаровском крае на 4 июля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
В Биробиджане провели уборку на набережной
В Хабаровском крае «липовый» заместитель прокурора вымогал деньги у аптекарей
Маршрут трамвая №1 снова изменится в Хабаровске
В Хабаровском крае нехватку кадров будут мониторить на цифровом уровне
В Хабаровске стартовала кампания по сдаче ЕГЭ
В Хабаровском крае осудили нелегала за незаконную вырубку
Прогноз по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре: ситуация остается непростой
В Хабаровске возле долгостроя на Алексеевской благоустраивают территорию
На социальную инфраструктуру в Хабаровском крае потратят 600 миллионов рублей
Больницу в Хабаровске подключат к искусственному интеллекту
Арендатор в Хабаровском крае погасил долг из страха за машину
В Хабаровском крае компенсируют расходы на оплату капремонта
Больше «социальных предприятий» стало в Хабаровском крае
В Хабаровске отменили вторую смену трудовых отрядов старшеклассников
Часть хабаровчан вновь останется без горячей воды
Пенсионерки из ЕАО дали отпор телефонным мошенникам
На границе ЕАО и Хабаровского края остановили коров
Хабаровские археологи восстановили очень древний и редкий сосуд
Поджог машины из мести расследовали под Хабаровском
Трехлетняя девочка утонула в Еврейской автономии