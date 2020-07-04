Комсомольск-на-Амуре еще может стать городом трудовой доблести

4 Июль 2020 2020-07-04T06:29:45+03:00

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Двадцать городов Российской Федерации получили 2 июля почетный статус города трудовой доблести. Мог бы получить этот статус и Город юности. Кандидатура Комсомольска подавалась отцами города, однако, рассмотрена не была – не был собран весь необходимый пакет документов. Важным шагом, приближающим город к получению заветной звезды, стало получение экспертного заключения Российской академии наук, в котором подтверждается наличие оснований для присвоения почётного «Город трудовой доблести» Комсомольску-на-Амуре.

В частности, в этом документе указано, что город планировался и строился как главная база обороны дальневосточных рубежей России. В период Великой Отечественной войны все усилия предприятий Комсомольска-на-Амуре были направлены на выпуск военной продукции: построены 9 военных кораблей, отремонтированы 17 подводных лодок, выпущены 2757 боевых самолётов, возведены 4 новых завода, которые поставляли для фронта сталь, нефтепродукты, аккумуляторы, боеприпасы и другую военную продукцию.

Напомним, свое мнение о необходимости присвоения Комсомольску-на-Амуре статуса Город трудовой доблести, комсомольчане могли в день единого голосования 1 июля. Закон о городах трудовой доблести внёс президент страны Владимир Путин. Он позволяет присваивать почётное звание городам, жители которых в период Великой Отечественной войны внесли большой вклад в достижение Победы, обеспечивая бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции, проявили массовый трудовой героизм.

ИСТОЧНИК KP.RU