5 Июль 2020 2020-07-05T07:00:10+03:00

Вырубки на Амуте в Хабаровском крае аукнулись уголовным делом на госслужащих Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Хабаровском крае в отношении должностных лиц краевого государственного специализированного автономного учреждения «Дальневосточная база авиационной охраны лесов» возбудили уголовное дело. По предварительной информации, разбирательство идет по статье «Превышение должностных полномочий».

- По версии следствия, должностные лица госучреждения в нарушении контрактной системы без проведения закупочных процедур заключили договоры с двумя коммерческими организациями. Согласно документам фирмы должны были провести году санитарные рубки в районе озера Амут - памятника природы, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В итоге подрядчики на некоторых участках вырубили ликвидную древесину, оставив деревья, не представляющие ценности. Также они не очистили деляны от порубочных останков. Заказчик без выхода на место составил акты выполненных работ. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU