2020-07-08T10:30:55+03:00
Общество

Онлайн-тренинг по кибербезопасности организует Сбербанк

Главной темой онлайн-тренинга в этом году станет предотвращение цифровой пандемии
Александр ШТААЛЬ
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Онлайн-тренинг по кибербезопасности организует СбербанкОнлайн-тренинг по кибербезопасности организует СбербанкФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Бурное развитие интернета, а также других информационных технологий приводит к появлению новых видов мошенничества, и в 2020 году сложно найти человека, который бы ничего не слышал о защите данных в сети. По словам заместителя Председателя Правления Сбербанка Станислава Кузнецова, число киберпреступников продолжает расти и до конца этого года может увеличиться на 30%. При этом многие компании недооценивают важность онлайн-безопасности, что наносит ущерб не только их репутации, но и финансам. 8 июля состоится ежегодный онлайн-тренинг по кибербезопасности Cyber Polygon, организованный Всемирным экономическим форумом и Группой Сбербанк.

- Главной темой онлайн-тренинга в этом году станет предотвращение цифровой пандемии, причиной которой может быть высокая скорость глобальной цифровизации. «Важно научиться колаборировать и быстро передавать важную, знаковую информацию в правоохранительные органы, – отметил Станислав Кузнецов. - Поэтому одной из особенностей Cyber Polygon 2020 станет участие в нем государственных структур.

Тренинг будет проходить в прямом эфире на сайте cyberpolygon.com и состоять из нескольких блоков, каждый из которых поможет научиться выявлять, предотвращать и расследовать киберпреступления. В тренинге примут участие Герман Греф, Тони Блэр, Михаил Мишустин и Себастиан Толстой. Практическая часть Cyber Polygon 2020 задействует более 100 команд из 29 стран, которые продемонстрируют свои навыки в отражении кибератак. Рабочим языком выбран английский. Как сказал руководитель службы по борьбе с кибербезопасностью Крейг Джонс, сделано это для установления контакта и большего взаимопонимания между участниками. Однако будет доступен синхронный перевод на другие языки, в том числе и русский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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