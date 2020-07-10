2020-07-10T11:31:12+03:00
Происшествия

Уголовное дело комсомольчанина, оставившего детей в аэропорту Шереметьево, направили в суд

В прокуратуре утвердили обвинительное заключение
Александр ШТААЛЬ
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Уголовное дело комсомольчанина, оставившего детей в аэропорту Шереметьево, направили в судУголовное дело комсомольчанина, оставившего детей в аэропорту Шереметьево, направили в судФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уголовное дело комсомольчанина, оставившего детей в аэропорту, направили в Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре. Обвинительное заключение 10 июля утвердил заместитель прокурора Хабаровского края Максим Собчук.

- Мужчину обвиняют в совершении преступлений по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража), - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Резонансное происшествие случилось 26 января, когда мужчина прибыл со своими сыновьями пяти и восьми лет в Москву в аэропорт Шереметьево. Он оставил детей и улетел в Ростов-на-Дону. Ребят заметили сотрудники службы безопасности аэропорта. В личных вещах детей были документы и записка с объяснением отца, что ему нечем кормить детей.

Комсомольчанину еще инкриминируют похищение денег у знакомой. Он с 24 по 25 января 2020 года забрал деньги с чужого счета в сумме 100 тысяч рублей, а потом улетел с детьми в Москву.

За подобные правонарушения мужчина может угодить в тюрьму на шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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