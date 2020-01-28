2020-01-28T13:29:21+03:00
Происшествия

Комсомольчанин, бросивший в аэропорту Шереметьево двух сыновей, сам сдался следствию

Сейчас его допрашивают следователи, выясняя причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Комсомольчанин, бросивший в аэропорту Шереметьево двух сыновей, сам сдался следствию. Фото: Следственный комитет РФКомсомольчанин, бросивший в аэропорту Шереметьево двух сыновей, сам сдался следствию. Фото: Следственный комитет РФ
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Комсомольчанин Виктор Гаврилов, ориентировки на которого разослали по всем крупным транспортным узлам страны, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета и сдался полиции.

Напомним, 26 января двух мальчиков 6 и 9 лет обнаружили в терминале D сотрудники аэропорта Шереметьево. Детьми заинтересовалась охрана объекта - они явно были растеряны, рядом не было взрослых. Когда с мальчишками поговорили, выяснилось, что в аэропорту их оставил родной отец. Он простился с ними и скрылся в неизвестном направлении, оставив в рюкзаке одного из братьев записку с просьбой поместить детей в приют. После этого к поиску родителей ребят подключились силовики - вскоре им удалось найти мать мальчиков, оказалось, что она ушла от их отца и теперь снова ждет ребенка в уже новом браке. Женщина выразила желание забрать детей, сейчас органы опеки и детский омбудсмен принимают все возможные меры к воссоединению семьи, мальчики пока находятся в одной из больниц Московской области.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета РФ, в отношении горе-отца возбудили уголовное дело по факту оставления малолетних детей в столичном аэропорту Шереметьево. Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ продолжается расследование данного уголовного дела.

В настоящее время Виктора Гаврилова допрашивают следователи, которые должны выяснить причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии.

Комсомольчанин, бросивший в аэропорту Шереметьево двух сыновей, сам сдался следствию.Автор: СУ СК России

ИСТОЧНИК KP.RU

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