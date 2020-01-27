Мать мальчиков, которых бросил в Шереметьево отец, готова забрать братьев в свою новую семью

История с брошенными своим отцом в аэропорту мальчиками вполне может получить счастливый финал. Мать детей, которая после развода с бывшим мужем проживала отдельно, готова взять мальчиков в новую семью.

- Мы связались с матерью мальчиков, - рассказала «КП-Хабаровск» уполномоченный по правам ребенка Хабаровского края Виктория Трегубенко. – Она готова забрать детей в семью. Сейчас женщина находится в повторном браке, ожидает появления на свет третьего ребенка. Со своей стороны мы готовы оказать все необходимое содействие, от помощи психолога до материальной помощи. Надеемся, что к концу этой недели дети будут уже в Комсомольске.

Решение о том, с кем останутся дети, примут органы опеки и попечительства. Сейчас решается вопрос о том, как осуществить перемещение детей из Москвы в Хабаровск. Мать в силу своего положения вылететь за ними не может.

Напомним, ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. А в апреле 2019 года она оставила детей в детском саду и не вернулась за ними. Однако, несмотря на это, шансы на то, что мальчики будут жить с мамой, велики. В противном случае их ждет детский дом – в отношении отца завели уголовное дело.

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