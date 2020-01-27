2020-01-27T13:54:50+03:00
Происшествия

Мать мальчиков, которых бросил в Шереметьево отец, готова забрать братьев в свою новую семью

Ожидается, что уже к концу недели братья вернутся домой
Евгения МОЛОТОВА
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Мать мальчиков, которых бросил в Шереметьево отец, готова забрать братьев в свою новую семью. Фото: соцсетиМать мальчиков, которых бросил в Шереметьево отец, готова забрать братьев в свою новую семью. Фото: соцсети
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История с брошенными своим отцом в аэропорту мальчиками вполне может получить счастливый финал. Мать детей, которая после развода с бывшим мужем проживала отдельно, готова взять мальчиков в новую семью.

- Мы связались с матерью мальчиков, - рассказала «КП-Хабаровск» уполномоченный по правам ребенка Хабаровского края Виктория Трегубенко. – Она готова забрать детей в семью. Сейчас женщина находится в повторном браке, ожидает появления на свет третьего ребенка. Со своей стороны мы готовы оказать все необходимое содействие, от помощи психолога до материальной помощи. Надеемся, что к концу этой недели дети будут уже в Комсомольске.

Решение о том, с кем останутся дети, примут органы опеки и попечительства. Сейчас решается вопрос о том, как осуществить перемещение детей из Москвы в Хабаровск. Мать в силу своего положения вылететь за ними не может.

Напомним, ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. А в апреле 2019 года она оставила детей в детском саду и не вернулась за ними. Однако, несмотря на это, шансы на то, что мальчики будут жить с мамой, велики. В противном случае их ждет детский дом – в отношении отца завели уголовное дело.

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Дети, брошенные отцом в аэропорту Шереметьево, не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (Однако их мать получала предупреждение за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей)

В Хабаровском крае ищут мать брошенных отцом в аэропорту Шереметьево детей (На днях мальчиков доставят в Хабаровск и их судьбой займутся социальные службы)

Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, не знала что ее дети в Москве (Сейчас с женщиной работают социальные службы, все делается для того, чтобы мальчики остались в родной семье)

«Не сказала бы, что они бедствовали»: педагог школы, в которой учился один из оставленных отцом в Шереметьево мальчиков, рассказала о семье (По ее словам, семья не состояла на учете и не относилась к категории нуждающихся)

ИСТОЧНИК KP.RU

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