Мать брошенных в Шереметьево детей не знала, что ее сыновья в Москве

Мать двоих детей, оставленных собственным отцом в аэропорту Шереметьево, найдена. С ней связались социальные работники в Комсомольске-на-Амуре. Как выяснилось, эта ситуация стала для нее сюрпризом. Супруги в разводе, отношения они не поддерживают, и то, что отец переправил детей в Москву и там бросил - женщина не знала.

- Мы сейчас с ней работаем. Есть очень высокая вероятность, что мальчики могут вернуться к родной матери. Мы всегда за то, чтобы дети жили в семье, а не в специальных учреждениях, - рассказала «КП»-Хабаровск» Виктория Трегубенко, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае.

У администрации Комсомольска-на-Амуре есть сведения, что семья раньше на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояла. Однако ту же мать пытались привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

- В 2017 году комиссией по делам несовершеннолетних рассматривался протокол за ненадлежащие исполнение родительских обязанностей - дети опрокинули на себя горячий чайник, когда их мама выходила в магазин. По решению комиссии матери вынесли предупреждение, - сообщили в администрации Комсомольска-на-Амуре.

Известно, что отец двоих мальчиков работал в частных охранных предприятиях и иногда зарабатывал, выезжая на вахты. Пока его не было дома, дети находились в Центре социальной помощи. Однако, возвращаясь из командировок, детей он всегда забирал.

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Напомним, что двое братьев, одному из которых 6, а другому 9 лет, были найдены одни в терминале D аэропорта Шереметьево. Мальчики прилетели из Хабаровска вместе с отцом. Затем он пообещал, что скоро к ним подойдут люди и заберут в детский лагерь, приказал их слушаться и исчез в неизвестном направлении.

На мальчиков, несколько часов проведших в аэропорту, обратили внимание охранники объекта. В рюкзаке одного из них нашли все документы и записку: «Прошу помочь моим детям. Определите их, пожалуйста, во временный дом приюта, так как в данный момент у меня очень тяжелая финансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет».

Детей сначала забрали в детскую комнату, где за ними присматривали сотрудники аэропорта. А затем полицейские отвезли ребят в Химкинскую городскую больницу. Скоро мальчиков должны отправить в Хабаровск. Отца ищут.

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