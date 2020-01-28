2020-01-28T07:05:28+03:00
Происшествия

Комсомольчанин, бросивший детей в Шереметьево, обнаружен в Ростове-на-Дону

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности»
Ксения ТУРТЫГИНА
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Ребят окружили заботой, чтобы они побыстрее забыли о предательстве родного человека. Фото: предоставлено Еленой ГрешняковойРебят окружили заботой, чтобы они побыстрее забыли о предательстве родного человека. Фото: предоставлено Еленой Грешняковой
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Житель Комсомольска-на-Амуре, бросивший «в добрые руки» своих малолетних детей в аэропорту Шереметьево, обнаружен в Ростове-на-Дону.

По информации Следственного комитета РФ, 26 января 2020 года 41-летний Виктор Г., едва прилетев в Москву, улетел в Ростовскую область. По прилету в ростовский аэропорт Платов он спокойно покинул здание, сел в автобус и укатил в город. Полиция Ростова его не задержала по одной простой причине: ориентировка из столицы пришла позже, к тому времени комсомольчанина уже и след простыл.

Чем привлек жителя города юности Ростов-папа и планирует ли он там оставаться или поедет дальше, пока неизвестно. Он вышел в районе железнодорожного вокзала, однако билет на поезд не брал.

Пока мальчики находятся в одной из областных больниц Московской области, где их навестили представители власти. В числе прочих к ребятам приходила и Елена Грешнякова, сенатор от Хабаровского края.

- Нельзя быть равнодушным, когда так бессердечно поступают с детьми, тем более их отец. Для того, чтобы из их памяти стерся весь ужас произошедшего, ребят окружили вниманием многие люди. Сейчас главное проработать алгоритм действий, чтобы дети вернулись в семью, и в ней царили любовь и уважение, - заявила сенатор.

Между тем появилась информация, будто бы Виктор имеет задолженность по кредитам в банках и микрофинансовых организациях. Экс-супруга Ольга через соцсети заявила, что причина развода – семейное насилие, обвинив бывшего мужа в систематических издевательствах. Со слов женщины рисуется неприглядная картина: Виктор истязал ее не только физически, но и морально, угрозами вынудив отказаться от детей после развода. В свою очередь мужчина называл бывшую подругу «непутевой», уверял всех друзей и знакомых, что она совершенно не интересуется сыновьями, поэтому ему на время вахты приходится оставлять детей в приютах.

Сейчас у женщины новая семья, скоро у нее родится третий ребенок. Ольга готова забрать сыновей от предыдущего брака к себе, похоже, что ее нынешний мужчина не возражает против такого пополнения.

Напомним, в воскресенье, 26 января в аэропорту Шереметьево охрана обнаружила мальчиков 6 и 9 лет, оставшихся без присмотра взрослых. Ребята рассказали, что они братья, прилетели из Комсомольска, папа пошел покупать им большую игрушку, но его что-то долго нет. В рюкзаке у одного из мальчишек оказались свидетельства о рождении и записка от отца: «Денег нет, кормить их нечем, заберите их в детский дом, я потом заберу».

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Дети, брошенные отцом в аэропорту Шереметьево, не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (Однако их мать получала предупреждение за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей)

В Хабаровском крае ищут мать брошенных отцом в аэропорту Шереметьево детей (На днях мальчиков доставят в Хабаровск и их судьбой займутся социальные службы)

Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, не знала что ее дети в Москве (Сейчас с женщиной работают социальные службы, все делается для того, чтобы мальчики остались в родной семье)

«Не сказала бы, что они бедствовали»: педагог школы, в которой учился один из оставленных отцом в Шереметьево мальчиков, рассказала о семье (По ее словам, семья не состояла на учете и не относилась к категории нуждающихся)

ИСТОЧНИК KP.RU

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