2020-07-13T13:04:29+03:00
Общество

Полпред президента РФ в ДФО прибыл в Хабаровск

Юрий Трутнев отметил, что у жителей региона есть право выражать свое мнение о задержании Сергея Фургала
Александр ШТААЛЬ
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Полпред президента РФ в ДФО прибыл в Хабаровск ФОТО: МинвостокразвитияПолпред президента РФ в ДФО прибыл в Хабаровск ФОТО: Минвостокразвития
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Полпред президента РФ в ДФО прибыл в Хабаровск накануне, 12 июля. Напомним, в Хабаровске и в других населенных пунктах проходят митинги в поддержку Сергея Фургала. Главу региона обвиняют в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах.

Юрий Трутнев в Хабаровске встретился с журналистами и объяснил цель своего визита. С его слов, он прибыл, чтобы убедиться в стабильной работе властей региона в отсутствие губернатора. Он отметил, что у жителей региона есть право выражать свое мнение о происходящем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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