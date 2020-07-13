13 Июль 2020 2020-07-13T13:04:29+03:00

Юрий Трутнев отметил, что у жителей региона есть право выражать свое мнение о задержании Сергея Фургала

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Полпред президента РФ в ДФО прибыл в Хабаровск накануне, 12 июля. Напомним, в Хабаровске и в других населенных пунктах проходят митинги в поддержку Сергея Фургала. Главу региона обвиняют в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах.

Юрий Трутнев в Хабаровске встретился с журналистами и объяснил цель своего визита. С его слов, он прибыл, чтобы убедиться в стабильной работе властей региона в отсутствие губернатора. Он отметил, что у жителей региона есть право выражать свое мнение о происходящем.

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ИСТОЧНИК KP.RU