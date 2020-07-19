В заповеднике «Бастак» в ЕАО ученые искали орланов, а нашли медведя

19 Июль 2020 2020-07-19T10:51:43+03:00

Фото получилось смазанным - наводить фокус не было времени. Из аккаунта А. Аверина в Инстаграм

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В своем аккаунте Андрей Аверин, сотрудник заповедника «Бастак», что на территории ЕАО, щедро делится с подписчиками историями о буднях уникального уголка природы. Андрей Аверин выхаживал бельчонка, считал аистов и журавлей, изучал редкие первоцветы. В конце этой недели сотрудники заповедника собрались осмотреть гнезда белоплечих орланов. По пути к местам гнездования группа ученых любовалась красотой цветущих орхидей, лилий, обнаружила костянику, княженику, болотный багульник и хищное растение – росянку. Апофеозом стала встреча с косолапым.

- Сегодня была работа короче вдвое, из-за дождя, но насыщенная: встретили бурого медведя (сидя в машине), переход по топким местам и через буреломы в пойменном лесу пока добирались до гнёзд белоплечих орланов, - написал Андрей Аверин в подписи к фото мишки.

Уточнение «сидя в машине» порадовало всех – встреча с медведем может окончиться для человека весьма печально.

ИСТОЧНИК KP.RU