В Еврейской автономии ремонтируют крыши после аномального града

22 Июль 2020 2020-07-22T11:59:44+03:00

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В поселке Николаевка Смидовичского района начали ремонтировать крыши домов. Напомним, кровлю повредил аномальный град, который прошел в первой половине июня. Из резервного фонда области выделили более трех с половиной миллионов рублей.

- Одна из организаций, ремонтирующих крыши, работает на двух одноподъездных двухэтажках по улице Дорошенко, вторая осваивает трехподъездный дом на улице Строительная, 7. Им нужно перекрыть 600 и 700 квадратных метров соответственно, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Напомним, в Николаевке восстановительные работы продлятся до 10 сентября. Восстановить нужно кровлю на 31 жилом доме. Если погода будет располагать, то на один объект рабочие будут тратить до пяти дней. В планах восстановить крыши на четырех социальных объектах: двух школах, больнице и Доме культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU