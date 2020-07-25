В Хабаровске очередной раз минируют аэропорт

25 Июль 2020 2020-07-25T08:04:15+03:00

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Сегодня утром в городскую полицию поступило анонимное сообщение о том, что в терминале внутренних авиалиний Хабаровского аэропорта заложено взрывное устройство. Руководство аэропорта немедленно приняло все необходимые меры безопасности.

- Нам позвонили из полиции и сказали, что им поступило сообщение о минировании терминала внутренних авиалиний, - рассказал представитель аэропорта. - Из здания эвакуированы пассажиры и персонал. На месте работают экстренные службы, полиция, саперы и кинологи.

Напомним, что это уже третий случай ложного минирования аэропорта на этой неделе. Первый произошел в понедельник, накануне отъезда полпреда Юрия Трутнева. Второй, после того, как сел рейс, на котором прибыл назначенный врио губернатора Михаил Дегтярев.

Напомним, сегодня в Хабаровск прибыла бригада московских медиков, которые будут помогать местным врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU