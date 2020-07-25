"Роснефть" за два года увеличила объем реализации топлива через розничную сеть в Хабаровском крае на 24%

25 Июль 2020 2020-07-25T17:43:40+03:00

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"Роснефть" за два года на 24% увеличила объем реализации моторного топлива потребителям Хабаровского края через свое дочернее предприятие "РН-Востокнефтепродукт. За этот же период объемы реализации в опте выросли на 37%.

Компания уделяет приоритетное значение развитию топливного рынка края. В целях повышения эффективности продуктообеспечения «Роснефть» проводит модернизацию собственной нефтебазовой инфраструктуры. В 2019 году Компания завершила комплексную реконструкцию Хабаровской нефтебазы. Это стало первым в области проектом по цифровизации крупного объекта нефтепродуктообеспечения.

В результате масштабной реконструкции нефтебазы объем резервуарного парка ключевого для региона объекта топливообеспечения был увеличен более чем в 2 раза до 4 тыс. м3 (построено 10 новых резервуаров РВС-400), построены железнодорожная эстакада и подъездные ж/д пути, насосная для перекачки нефтепродуктов, площадки налива нефтепродуктов в бензовозы, химико-аналитическая лаборатория, современные очистные сооружения и система коммуникаций.

Эксплуатация собственной Хабаровской нефтебазы позволила отказаться от перевалки нефтепродуктов через сторонние нефтебазы для снабжения розничной сети в Хабаровском крае и Еврейской АО и обеспечить гарантии высокого качества реализуемых нефтепродуктов.

В целях обеспечения качественным топливом удаленных районов края Компания реализует проект по строительству КАЗК (контейнерного автозаправочного комплекса) в гп. Эльбан Амурского муниципального района Хабаровского края. Также проводится работа по развитию электрозарядной инфраструктуры (установка электрозарядных станций на АЗК Общества) в регионе. В рамках развития данного направления Компания рассматривает установку электрозарядных станций на пяти АЗК, до конца 2020 года планируется установка уже на двух объектах в Хабаровском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU