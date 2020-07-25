2020-07-25T17:47:04+03:00
Экономика

Комсомольский НПЗ увеличил выпуск нефтепродуктов на 12% за три года

Завод реализует комплексную программу модернизации производства
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Завод реализует комплексную программу модернизации производстваЗавод реализует комплексную программу модернизации производства
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Комсомольский НПЗ за три года нарастил выпуск нефтепродуктов на 12%. По итогам 2019 года объем производства составил более 7 млн т.

Завод реализует комплексную программу модернизации производства, направленную на значительное повышение глубины переработки, выхода светлых нефтепродуктов, а также объемов выпуска качественных моторных топлив для обеспечения каналов сбыта Компании нефтепродуктами, соответствующими требованиям Технического регламента.

В рамках реализации данной программы, Комсомольский НПЗ притупил к завершающему этапу строительства комплекса гидрокрекинга с интегрированной гидроочисткой дизельного топлива мощностью 3,65 млн тонн в год. Завершение проекта намечено на 2023 год. Ввод комплекса в эксплуатацию позволит получать дополнительные объёмы дизельного топлива с низким содержанием серы. Глубина переработки нефти на КНПЗ увеличится до 92%.

Комсомольский НПЗ - основной поставщик нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока. Доля рынка на Дальнем Востоке по объему нефтепереработки превышает 60%. Завод выпускает моторные топлива высшего экологического класса - «Евро 5», а также высокоэкологичное судовое топливо RMLS-40. Содержание серы в нем не превышает 0,5 %, что полностью соответствует требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL). 300 тонн высокоэкономичного судового топлива производства КНПЗ было поставлено для выполнения ходовых и швартовых испытаний на первый российский танкер типа Афрамакс - «Владимир Мономах. Бункеровку судна такого класса впервые в России выполнила компания «Роснефть Бункер». Процесс заправки танкера прошел с соблюдением всех правил морской и экологической безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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