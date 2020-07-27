Прогноз погоды на неделю 27 июля - 2 августа 2020 года в Хабаровском крае: будет жарко

27 Июль 2020 2020-07-27T04:30:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики прогнозируют в Хабаровском крае жаркую неделю. По предварительной информации, столбик термометра может подниматься до +32. На севере региона будет немного холоднее - до +28. Осадков не ожидается, исключение северные территории, где могут пройти кратковременные дожди.

- Несмотря на жаркую погоду, которая установилась в последнее время, в крае почти нет природных пожаров. На прошлой неделе фиксировали возгорания в горной местности от сухих гроз, но их не тушили, так как очаги не несли опасности и находились в труднодоступных местах, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

Отметим также, что гидрологическая обстановка в регионе остается стабильной, тенденций к опасным явлениям пока нет. На сегодняшний день затоплены поймы реки Амура у села Богородское в Ульчском районе, рек Кур и Тунгуска в Хабаровском районе на глубину 0,4-1,8 метра. На Амуре у Хабаровска уровень реки спадает за сутки на 25-30 сантиметров. Текущий уровень реки у краевой столицы составляет 104 сантиметра.

ИСТОЧНИК KP.RU