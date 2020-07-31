2020-07-30T16:35:10+03:00
Общество

В заповеднике Хабаровского края прошла тренировка по тушению лесных пожаров

Внеочередные учения провели в связи с напряженной пожароопасной обстановкой
Поделиться:
В заповеднике Хабаровского края прошла тренировка по тушению лесных пожаровВ заповеднике Хабаровского края прошла тренировка по тушению лесных пожаровФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Изменить размер текста:

В заповеднике «Болоньский» Хабаровского края прошла тренировка по тушению лесных пожаров. Учения провели 29 июля с участием личного состава пожарно-химической станции 1 типа. Огнеборцы собрались в селе Джуен и действовали под руководством начальника станции Егора Мишакова.

- В Хабаровском крае из-за повышения среднесуточной температуры ухудшилась пожароопасная обстановка. Высок риск возникновения природных пожаров в заповеднике и на сопредельных территориях. Поэтому решили провести внеочередную тренировку личного состава, - прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Во время учений также проверили состояние техники, противопожарного оборудования и инвентаря. Выяснили, что снаряжение в порядке и готово к использованию.

Жителей края убедительно просят в местах отдыха на природе следить за очагом, тушить огонь и угли в костровище перед тем как покинуть место отдыха. Не бросайте горящие окурки и не поджигайте сухую траву.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мотоциклист пострадал при столкновении с машиной в Хабаровске
Итоги полугодия подвели в Дальневосточном филиале банка «Открытие»
Дворы в Комсомольске ремонтируют на «Единую субсидию»
«Ростелеком» и Devar представляют интерактивную платформу для детей с технологиями AR и AI
В Хабаровском крае загрязнили нерестовую реку
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 31 июля 2020 года: за сутки 11 новых пациентов
Михаил Дегтярев рассказал о переезде семьи в Хабаровский край
Врио губернатора Хабаровского края проверил детские лагеря перед началом смены
Хабаровчанина задержали за грабеж через сутки после освобождения из тюрьмы
Девочку сбил мопед в Хабаровске
В Хабаровском крае утонули отец и сын
Обстановка в Хабаровске 31 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы
Пианино на набережной поднимет настроение суровым прохожим в Хабаровске
В Комсомольске сотрудницу магазина подозревают в краже телефонов
В заповеднике Хабаровского края прошла тренировка по тушению лесных пожаров
В Хабаровском крае завершилось расследование убийства девятилетней давности
Обстановка в Хабаровском крае 31 июля 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода
Комсомольчан приняли в Союз художников России
В Хабаровском крае затонуло рыболовецкое судно
Мотоциклист скончался в аварии на трассе между Хабаровском и Владивостоком