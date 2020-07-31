В заповеднике Хабаровского края прошла тренировка по тушению лесных пожаров

31 Июль 2020 2020-07-30T16:35:10+03:00

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В заповеднике «Болоньский» Хабаровского края прошла тренировка по тушению лесных пожаров. Учения провели 29 июля с участием личного состава пожарно-химической станции 1 типа. Огнеборцы собрались в селе Джуен и действовали под руководством начальника станции Егора Мишакова.

- В Хабаровском крае из-за повышения среднесуточной температуры ухудшилась пожароопасная обстановка. Высок риск возникновения природных пожаров в заповеднике и на сопредельных территориях. Поэтому решили провести внеочередную тренировку личного состава, - прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Во время учений также проверили состояние техники, противопожарного оборудования и инвентаря. Выяснили, что снаряжение в порядке и готово к использованию.

Жителей края убедительно просят в местах отдыха на природе следить за очагом, тушить огонь и угли в костровище перед тем как покинуть место отдыха. Не бросайте горящие окурки и не поджигайте сухую траву.

ИСТОЧНИК KP.RU