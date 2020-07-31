Пианино на набережной поднимет настроение суровым прохожим в Хабаровске

31 Июль 2020 2020-07-31T03:57:49+03:00

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Утро пятницы 31 июля началось не совсем в обычном формате. На набережной краевой столицы раздаются звуки пианино. При этом за инструмент садятся все желающие - как любители, так и профессионалы. Поиграть на пианино может каждый желающий.

На инструменте написали своеобразное приглашение к участию в этой музыкальной акции:

«Дальневосточные прохожие настолько суровы, что редко улыбаются, спеша по своим делам. Мы хотим это изменить! Остановитесь, перезагрузитесь, улыбнитесь!».

В условиях пандемии горожане сейчас могут только в режиме онлайн окунаться в культуру и искусство. Благодаря акции можно вживую послушать музыку прямо на улице. К слову, для тех, кто хочет сесть за инструмент, организаторы события там же на пианино написали и небольшую инструкцию по работе с ним. Жителей города просят бережно относиться к чужому имуществу.

ИСТОЧНИК KP.RU