2020-07-31T03:57:49+03:00
Звезды

Пианино на набережной поднимет настроение суровым прохожим в Хабаровске

Поиграть на инструменте может каждый желающий
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Пианино на набережной поднимет настроение суровых прохожих Хабаровска ФОТО: ДССХКПианино на набережной поднимет настроение суровых прохожих Хабаровска ФОТО: ДССХК
Изменить размер текста:

Утро пятницы 31 июля началось не совсем в обычном формате. На набережной краевой столицы раздаются звуки пианино. При этом за инструмент садятся все желающие - как любители, так и профессионалы. Поиграть на пианино может каждый желающий.

На инструменте написали своеобразное приглашение к участию в этой музыкальной акции:

«Дальневосточные прохожие настолько суровы, что редко улыбаются, спеша по своим делам. Мы хотим это изменить! Остановитесь, перезагрузитесь, улыбнитесь!».

В условиях пандемии горожане сейчас могут только в режиме онлайн окунаться в культуру и искусство. Благодаря акции можно вживую послушать музыку прямо на улице. К слову, для тех, кто хочет сесть за инструмент, организаторы события там же на пианино написали и небольшую инструкцию по работе с ним. Жителей города просят бережно относиться к чужому имуществу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мотоциклист пострадал при столкновении с машиной в Хабаровске
Итоги полугодия подвели в Дальневосточном филиале банка «Открытие»
Дворы в Комсомольске ремонтируют на «Единую субсидию»
«Ростелеком» и Devar представляют интерактивную платформу для детей с технологиями AR и AI
В Хабаровском крае загрязнили нерестовую реку
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 31 июля 2020 года: за сутки 11 новых пациентов
Михаил Дегтярев рассказал о переезде семьи в Хабаровский край
Врио губернатора Хабаровского края проверил детские лагеря перед началом смены
Хабаровчанина задержали за грабеж через сутки после освобождения из тюрьмы
Девочку сбил мопед в Хабаровске
В Хабаровском крае утонули отец и сын
Обстановка в Хабаровске 31 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы
Пианино на набережной поднимет настроение суровым прохожим в Хабаровске
В Комсомольске сотрудницу магазина подозревают в краже телефонов
В заповеднике Хабаровского края прошла тренировка по тушению лесных пожаров
В Хабаровском крае завершилось расследование убийства девятилетней давности
Обстановка в Хабаровском крае 31 июля 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода
Комсомольчан приняли в Союз художников России
В Хабаровском крае затонуло рыболовецкое судно
Мотоциклист скончался в аварии на трассе между Хабаровском и Владивостоком