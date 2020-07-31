2020-07-31T12:43:28+03:00
Общество

Жара в Хабаровском крае сменится дождями

Непогода охватит регион 1-2 августа
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Жара в Хабаровском крае сменится дождямиЖара в Хабаровском крае сменится дождямиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Жара в Хабаровском крае сменится дождями. По прогнозам синоптиков, 1-2 августа в регионе ожидаются сильные дожди, местами очень сильные, а также сильные ливни с грозами. В Хабаровском, Верхнебуреинском, Нанайском, Амурском и Комсомольском районах пройдут интенсивные осадки с достижением отметок опасных явлений.

- Из-за осадков могут случиться кратковременные подтопления придворовых территорий, подъемы уровней воды в малых реках с подтоплением низкопойменных мест, размытие грунтовых покрытий на местных дорогах. Не исключена вероятность сбоев в работе объектов ЖКХ и энергетики, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что в регионе уже принимают меры, направленные на предупреждение возникновения происшествий. Также пытаются свести к минимуму возможные последствия дождей. Жителей региона убедительно просят быть предельно острожными во время непогоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жара в Хабаровском крае сменится дождями
Зоосад под Хабаровском открывают для посещения
Площадь Блюхера в Хабаровске благоустроят в 2022 году
Россельхозбанк предлагает новый вклад «Растущий доход»
В Хабаровском крае проверяют цены на лекарства
В Хабаровском крае увеличится урожай картофеля
Мотоциклист пострадал при столкновении с машиной в Хабаровске
Итоги полугодия подвели в Дальневосточном филиале банка «Открытие»
Дворы в Комсомольске ремонтируют на «Единую субсидию»
«Ростелеком» и Devar представляют интерактивную платформу для детей с технологиями AR и AI
В Хабаровском крае загрязнили нерестовую реку
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 31 июля 2020 года: за сутки 11 новых пациентов
Михаил Дегтярев рассказал о переезде семьи в Хабаровский край
Врио губернатора Хабаровского края проверил детские лагеря перед началом смены
Хабаровчанина задержали за грабеж через сутки после освобождения из тюрьмы
Девочку сбил мопед в Хабаровске
В Хабаровском крае утонули отец и сын
Обстановка в Хабаровске 31 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы
Пианино на набережной поднимет настроение суровым прохожим в Хабаровске
В Комсомольске сотрудницу магазина подозревают в краже телефонов
В заповеднике Хабаровского края прошла тренировка по тушению лесных пожаров
В Хабаровском крае завершилось расследование убийства девятилетней давности
Обстановка в Хабаровском крае 31 июля 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода
Комсомольчан приняли в Союз художников России
В Хабаровском крае затонуло рыболовецкое судно
Мотоциклист скончался в аварии на трассе между Хабаровском и Владивостоком