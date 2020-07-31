31 Июль 2020 2020-07-31T12:43:28+03:00

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Жара в Хабаровском крае сменится дождями. По прогнозам синоптиков, 1-2 августа в регионе ожидаются сильные дожди, местами очень сильные, а также сильные ливни с грозами. В Хабаровском, Верхнебуреинском, Нанайском, Амурском и Комсомольском районах пройдут интенсивные осадки с достижением отметок опасных явлений.

- Из-за осадков могут случиться кратковременные подтопления придворовых территорий, подъемы уровней воды в малых реках с подтоплением низкопойменных мест, размытие грунтовых покрытий на местных дорогах. Не исключена вероятность сбоев в работе объектов ЖКХ и энергетики, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что в регионе уже принимают меры, направленные на предупреждение возникновения происшествий. Также пытаются свести к минимуму возможные последствия дождей. Жителей региона убедительно просят быть предельно острожными во время непогоды.

ИСТОЧНИК KP.RU