2020-08-03T08:19:38+03:00
Общество

Погода на неделю в Хабаровском крае: 3-9 августа 2020 года будет дождливо

Такую погоду принесут сразу несколько циклонов, надвигающихся со стороны Охотского моря
Александр ШТААЛЬ
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Погода на неделю в Хабаровском крае: 3-9 августа 2020 года будет дождливоПогода на неделю в Хабаровском крае: 3-9 августа 2020 года будет дождливоФото: Евгения ГУСЕВА
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В Хабаровском крае неделю, 3-9 августа 2020 года, будет дождливо. Такие прогнозы дают синоптики, ссылаясь на циклоны, которые надвигаются со стороны Охотского моря.

- Погоду будет определять северо-восточный ветер. С этого направления в регион друг за другом идут три циклона. До выходных будут дожди с грозами, столбик термометра опуститься до +22 +24 днем, ночью до +13 +15 градусов. Это на несколько градусов ниже нормы для этого периода лета, - уточнили в Дальневосточном УГМС.

Специалисты отмечают, что дождливая погода помогла решить проблему с природными пожарами, разгоревшимися в горных районах края. С началом осадков потухли сразу три пожара. Утром понедельника, 3 августа, осталось одно возгорание в Охотском районе.

Есть угроза разлива малых рек в регионе. Сохраняется опасность подтоплений у села Кукан в Хабаровском районе, где может разлиться река Урми. У Хабаровска уровень воды в Амуре также растет и составляет 81 см. В течение двух суток вода может подняться на 30-40 см.

ИСТОЧНИК KP.RU

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