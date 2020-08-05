5 Авг. 2020 2020-08-05T10:26:57+03:00

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В Хабаровском крае составили протоколы на организаторов митингов. По предварительной информации, к ответственности привлекли восемь человек по решению суда. В качестве наказания им назначили штраф, общая сумма которого 116 тысяч рублей.

В целом за все время митингов, которые прошли в Хабаровском крае с момента задержания Сергея Фургала, уполномоченными органами составлено 105 протоколов об административных правонарушениях. Все они касаются участников несанкционированных митингов и шествий, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Напомним, о задержании Сергея Фургала стало известно 9 июля. Теперь уже бывшему губернатору региона предъявили обвинение в организации убийств, совершенных 15 лет назад. Вечером 10 июля Басманным судом Москвы вынесено постановление о заключение Сергея Фургала под стражу в Лефортово. Сам Сергей Фургал своей вины не признает.

ИСТОЧНИК KP.RU