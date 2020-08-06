Активистов митингов в Хабаровске наказали арестом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске не стихают митинги в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Ранее сообщалось, что восемь человек привлекли к административной ответственности и выписали штрафы в общей сложности на сумму 116 тысяч рублей.

- Также стало известно о том, что сегодня, 6 августа прошли суды над двумя активистами митингов. Одному из них в итоге назначили наказание в виде пяти суток ареста, второму – двое суток. Обоих признали виновными в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, - рассказал слушатель судебного процесса.

Напомним, о задержании Сергея Фургала стало известно 9 июля. Теперь уже бывшему губернатору региона предъявили обвинение в организации убийств, совершенных 15 лет назад. Вечером 10 июля Басманным судом Москвы вынесено постановление о заключение Сергея Фургала под стражу в Лефортово. Сам Сергей Фургал своей вины не признает.