В Хабаровском крае продолжают искать пропавшую в Татарском проливе яхту Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае продолжают искать пропавшую в Татарском проливе яхту «Барыня». По данным на вечер 9 августа 2020 ода, с нарастающим итогом с воздуха уже обследовали 1240 квадратным метров морской акватории. В них задействовали вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

- Осмотр ведут не только с воздуха. Так, сотрудник полиции на катере прошли 300 километров вдоль побережья от города Советская Гавань в сторону поселка Нельма. Всего обследовали 360 километров береговой черты. Поиски результатов не дали, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что парусная яхта «Барыня» пропала 31 июля 2020 года в акватории Татарского пролива. По предварительной информации, судно двигалось от поселка Нельма в Советскую Гавань. В это время на море был шторм. Известно, что экипаж яхты не выходит на связь, а само судно не прибыло в пункт назначения. На борту яхты, предположительно, может находиться три человека.