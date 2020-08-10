Дело отца, бросившего детей в Шереметьево, начали рассматривать в суде Комсомольска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дело отца, бросившего детей в Шереметьево, начали рассматривать в Центральном районном суде Комсомольска-на-Амуре. Работа в рамках этого судопроизводства началась вчера, 10 августа. Ранее сообщалось, что горе-отец оставил своих малолетних детей пяти и восьми лет в аэропорту Шереметьево города Москвы, а сам отправился в другой город искать работу. Позже стало известно, что он к тому же завладел деньгами своей знакомой.

- Обвинительное заключение утвердил 10 июля 2020 года заместитель прокурора края. Фигуранту предъявили обвинение по двум статьям - «Оставление в опасности» и «Кража», - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, инцидент с кражей денег случился в период с 24 по 25 января 2020 года. Тогда обвиняемый присвоил чужие деньги с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». У знакомой он похитил 100 тысяч рублей, а потом отправился вместе с детьми в Хабаровск, а оттуда улетел в Москву. Фигурант рискует лишиться свободы на срок до шести лет.

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