Стали известны подробности задержания в Хабаровске уволенного и.о. минтранса Максима Прохорова Фото: Иван ВИСЛОВ

Вечером 18 августа правоохранители и сотрудники ФСБ задержали бывшего исполняющего обязанности министра транспорта региона Максима Прохорова. По версии обвинения, чиновник краевого правительства за взятки пристраивал на теплые места нужных сотрудников.

Компетентный источник в правительстве называет и сумму взятки – ни много, ни мало полтора миллиона рублей. Максим Прохоров был задержан накануне вылета, он собирался покинуть свою «малую родину». Хотя, если быть честными, Хабаровский край для него не родной. Максим Прохоров – темная лошадка в краевом правительстве. Свою биографию он не афиширует. Однако, известно, что родом он из Ульяновска. Окончил местный пединститут по специальности «Учитель английского языка». Он женат, имеет детей. Собирался 1 сентября вести ребенка в школу.

Вместе с ним задержаны взяткодатель и посредник. Уголовное дело возбуждено по части 6 статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Меру пресечения для бывшего госслужащего определит суд.