В Хабаровске осудят полицейского, мешавшего журналистам работать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске осудят полицейского, мешавшего журналистам работать. По версии следствия, фигурант в марте 2020 года применил физическую силу в отношении корреспондента и оператора региональной телекомпании. Последние снимали сюжет о дорожной аварии в Железнодорожном районе Хабаровска. Обвиняемый повредил видеокамеру.

- Из материалов дела следует, что расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника ОУУП и ПДН УМВД России по Хабаровску закончилось. Материалы направили в суд на рассмотрение. Мужчине предъявили обвинение по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Напомним, что по ходатайству следственных органов в качестве меры пресечения для фигуранта избрали заключение под стражу. На сегодняшний день обвиняемый решением руководства уволен из органов внутренних дел.