В Комсомольске выписывают излечившихся от коронавируса жильцов дома-интерната ФОТО: региональный минздрав

В Комсомольске-на-Амуре выписывают излечившихся от коронавируса жильцов дома-интерната. Накануне, 1 сентября, в учреждение вернулись 53 постояльца. Все граждане приняты в интернат с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

- К выписке также готовят больше 60 человек. За последнее время новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, повышения температуры тела у сотрудников и жильцов интерната не зарегистрировали, - рассказали в краевом минсоцзащиты.

Соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на контроле правительства края и минсоцзащиты. Отметим также, что большинства заболевших в доме-интернате болезнь протекала в бессимптомной форме.

Ранее сообщалось, что в Комсомольском-на-Амуре доме-интернате для престарелых и инвалидов произошла массовая вспышка острой респираторной инфекции, специалисты подозревают, что постояльцы интерната - 75 человек, заразились коронавирусом.