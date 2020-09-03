В Хабаровске положили начало строительства парка «Патриот» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске положили начало строительства парка «Патриот». В честь такого события установили знаковый камень. Напомним, будущая зона отдыха будет находиться в районе улицы Промышленной, где сейчас пустырь. Ранее сообщение о строительстве парка вызвало неоднозначную реакцию среди горожан. Местные жители посчитали нужным напомнить властям о бараках, которые до сих не могут расселить и которые находятся практически напротив будущего парка.

- Парк разобьют на территории площадью почти в 75 гектаров. Здесь планируют разместить постоянную выставку боевой техники, игровые зоны, молодежный клуб, обустроить зону для тихого отдыха, высадить деревья, создать искусственные водоемы, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, к разработке концепции культурного объекта собираются привлечь студентов-архитекторов и общественность. Проектирование начнется, когда соберут идеи и пожелания горожан. Реализовать проект по созданию парка «Патриот» собираются в течение пяти лет.