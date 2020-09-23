Корпоративный кредитный портфель Хабаровского регионального филиала РСХБ преодолел отметку в 18 миллиардов рублей

По состоянию на сегодняшний день кредитный портфель юридических лиц Хабаровского филиала Россельхозбанка превысил 18 миллиардов рублей, увеличившись на 10% по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

За прошедшие 9 месяцев заемщиками филиала стали более 30 предприятий, представителей малого, среднего и крупного бизнеса, всего им было выдано более 1,9 миллиона рублей, в том числе в рамках программы льготного кредитования.

- Мы открыты к сотрудничеству с каждым клиентом вне зависимости от объема бизнеса и рода деятельности, каждому мы можем предложить широкий спектр банковских услуг, который оптимизирован под различные потребности предприятий, - отметил директор хабаровского филиала Алексей Белокопытов.

Рубежный кредит был выдан ООО СХП «Колос» на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных под льготную ставку в рамках постановления Правительства РФ №1528.

- Россельхозбанк, являясь опорным банком агропромышленного комплекса, поддерживает отрасль финансово, ориентирован на разные потребности клиентов, в том числе готов помочь с экспертизой. Предложения банковских продуктов от Россельхозбанка всегда остаются актуальными, а доступность кредитных ресурсов позволяет сельхозтоваропроизводителям выполнить все запланированные работы в срок, без потери времени и качества, - прокомментировал Григорий Мандзюк, директор ООО СХП «Колос».