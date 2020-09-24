В Хабаровске прививки от гриппа будут делать в кинотеатре «Хабаровск» Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Хабаровске прививки от гриппа будут делать в кинотеатре «Хабаровск». Жителей города приглашают пройти вакцинацию 26 сентября с 9:00 до 18:00. Напомним, прививки делают бесплатно.

- Вакцинацию проведут на базе передвижного медицинского комплекса КГБУЗ «Краевая станция переливания крови» министерства здравоохранения Хабаровского края. Напомним, привиться необходимо в первую очередь людям старше 60 лет, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также медработникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта, - рассказали в горбольнице №10.

Отметим также, что прививки от гриппа и пневмококковой инфекции нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, в течение двух недель после перенесенных острых заболеваний или обострения хронических, при аллергических реакциях.