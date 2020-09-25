Скончался оперный певец, уроженец Хабаровска Вячеслав Войнаровский Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Скончался оперный певец, уроженец Хабаровска Вячеслав Войнаровский. О его кончине стало известно вчера, 24 сентября. Ему было 74 года.

Он родился в семье солистов Игоря Юрьевича и Нины Ивановны Войнаровских в 1946 году. Его родители работали в концертных бригадах, в 1945 году выступали даже не на смастеренных наскоро подмостках, а на привалах. Вячеслав Игоревич пошел по их стопам. В середине 1960-х годов пел в хоре Хабаровского театра музыкальной комедии (ныне Хабаровский краевой музыкальный театр), где работали его родители. Позже солировал в Саратове, а потом и Москве, выходя на сцену Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Исполнял в основном партии комического плана.

Ранее в ТАСС сообщалось, что кончину Вячеслава Игоревича подтвердил его сын. Он отметил, что причина смерти не коронавирус.