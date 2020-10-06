В Хабаровском крае проверят безопасность газового оборудования в жилых домах Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае проверят безопасность газового оборудования в жилых домах. На сегодняшний день в регионе более четырех тысяч газифицированных домов. Во всех осмотрят внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование. Работу выполнят в рамках подготовки к отопительному периоду.

В первую очередь инспекторы ведомства совместно с представителями ресурсоснабжающей организации обходят абонентов «группы риска». Речь идет о гражданах, допустивших нарушения правил по безопасному использованию газа, лицах, ведущих асоциальный образ жизни, одиноких пожилых людях и инвалидах.

- Напомним, плановое обследование газового оборудования проводят в жилых домах не реже одного раза в год. Жителей региона убедительно просят с пониманием отнестись к этой процедуре и не препятствовать специалистам в допуске к газовому оборудованию, находящемуся в ваших квартирах, - отметили в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования.