Юнармейцы пошли в поход в честь дня рождения Хабаровского края ФОТО: "Юнармия" Хабаровского края

Юнармейцы пошли в поход в честь дня рождения Хабаровского края. Маршрут был не из легких и пролегал по отрогам и хребтам Малого Хехцира. Тем не менее участники патриотического движения прошли 10 километров крутых подъемов и спусков, угол которых порой достигал 45 градусов.

- Для ребят был дополнительный стимул отправиться в тематический поход. Вместе с ребятами в поход отправился начальник Регионального Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Хабаровского края Николай Рожков. По пути он рассказывал ребятам о движении в крае в целом и о разнообразии форм работы с юнармейцами, которую проводят муниципальные штабы, - рассказали в региональном отделении «Юнармии».

Читайте также «Самое-самое в Хабаровском крае!». Самые выдающиеся и уникальные особенности региона, которыми по праву могут гордиться местные жители.