На уникальный парк в Хабаровске претендуют четыре инвестора Фото: Администрация Хабаровска

На уникальный парк «Патриот» в Хабаровске претендуют четыре инвестора. Напомним, весной этого года вокруг этого проекта начался самый настоящий ажиотаж. Не все горожане одобрительно отнеслись к идее. Тем не менее городские власти упорно продолжают претворять идею в жизнь

- Предполагается, что на территории разместят круглогодичную ярмарку, конный клуб и спортивные объекты. С момента закладки знакового камня в честь старта строительства парка в мэрию поступило более десятка разных предложений от инициативных групп, которые можно реализовать на проектируемой территории, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Теперь специалисты проанализируют и обобщат идеи, которые и лягут в основу концепции. Пока проект на стадии согласования. По предварительной информации, в круглогодичную ярмарку планируют инвестировать 350 миллионов рублей. Строить ее намерены по типовому проекту, который включает в себя точки общепита, амфитеатр, развлекательные зоны и торговые ряды.